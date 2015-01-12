1. Отредактировать логотип 250x100. Логотип - название сайта крупно и внизу пару слов, их нужно просто поменять на мои. PSD, шрифты в комплекте. 2. Отредактировать фавикон. PSD также в комплекте. 3. Отредактировать watermark. Т.е. просто поменять название ...
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Требуется нарисовать логотип для сайта женской тематики (название и соответствующая картинка).
Высота не более 100px.
Результат в psd + шрифты и jpg.
Указывайте срок выполнения работы и цену в рублях.
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