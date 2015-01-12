Логотип для сайта

1. Отредактировать логотип 250x100. Логотип - название сайта крупно и внизу пару слов, их нужно просто поменять на мои. PSD, шрифты в комплекте. 2. Отредактировать фавикон. PSD также в комплекте. 3. Отредактировать watermark. Т.е. просто поменять название ...