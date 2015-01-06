Нарисовать логотип

$5
Логотипы и ЗнакиЗакрыт28 заявок271 просмотр
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Разработать и нарисовать логотип для предприятия, которое занимается производством столярных изделий: двери, окна, лестницы, мебель, фасады.

Резьба из дерева: резные балясины, нарды и т.д.

9 лет назад
NadinVG
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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