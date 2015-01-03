Требуется разработка логотипа

Логотип заказываю первый раз, опыта нет, поэтому описание возможно недостаточное, готов ответить на все вопросы. Мебельная компания занимается продажами мебели для офиса и для дома. Название компании “Мебель для бизнеса и дома”. Продажа на 90 % ...
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Требуется сменить логотип компании LUXEO. Должна быть сохранена текущая гамма цветов, и он должен вписываться в корпоративный стиль презентаций и других документов. Желательно стиль логотипа оставить строгим Еще было бы идеально внедрить в логотип символ динозаврика-дракончика (примеры в конце), при этом дизайн должен оставаться строгим и выдержанным . Если с дракончиком не получиться, тогда просто работаем над новым стилем логотипа. Детали в тз в атачменте
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