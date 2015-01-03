Требуется разработка логотипа

Требуется сменить логотип компании LUXEO. Должна быть сохранена текущая гамма цветов, и он должен вписываться в корпоративный стиль презентаций и других документов. Желательно стиль логотипа оставить строгим Еще было бы идеально внедрить в логотип символ динозаврика-дракончика (примеры в конце), при этом дизайн должен оставаться строгим и выдержанным . Если с дракончиком не получиться, тогда просто работаем над новым стилем логотипа. Детали в тз в атачменте