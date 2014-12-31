Логотип фирмы.

Всем привет! Необходима помощь в создании логотипа для бренда одежды. Одежда в стиле STREET WEAR / HIP HOP. Логотип будет использован для создания линии одежды - шапки, кепки и тд. Название проекта Dog`s . Логотип - на ...
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Необходимо придумать логотип строительной кампании( бюджетного сегмента). Основным направлением деятельности является строительство домов эконом класса. Название " ЧЕСТНОстрой"
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