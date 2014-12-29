Логотип для бренда одежды

Всем привет!

Необходима помощь в создании логотипа для бренда одежды. Одежда в стиле STREET WEAR / HIP HOP. Логотип будет использован для создания линии одежды - шапки, кепки и тд.

Название проекта Dog`s .

Логотип - на логотипе хотелось бы видеть надпись Dog`s. Дальше полёт фантазии.

Рассмотрю все варианты. Бюджет не железный - минимум 25$, но при виде реальных рисунков цена обсуждается.

В приложении направление идеи. Спасибо