Логотип для бренда одежды

Для сайта http://avtopokras-ka.com.ua В логотипе должно быть слово Garage Avtopokras-ka. Нужно использовать три цвета - серый, черный и третий на ваш выбор. Как я себе вижу логотип - имитация машины+колеса+слова.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Необходима помощь в создании логотипа для бренда одежды. Одежда в стиле STREET WEAR / HIP HOP. Логотип будет использован для создания линии одежды - шапки, кепки и тд.
Название проекта Dog`s .
Логотип - на логотипе хотелось бы видеть надпись Dog`s. Дальше полёт фантазии.
Рассмотрю все варианты. Бюджет не железный - минимум 25$, но при виде реальных рисунков цена обсуждается.
В приложении направление идеи. Спасибо
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