Сделать черно-белый логотип для сайта/ТМ

Разработать дизайн логотипа сайта. Есть образец с чего начинать, и есть образцы примерно как это должно выглядеть на примере другой организации. Этот логотип в дальнейшем будет использоваться на документах, на наклейках, в рекламной продукции по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать простой черно-белый логотим для сайта/ТМ.
Нужен только для регистриции торговой марки на название, и особых требований к дизайну нет, главное сделать визуально приятным для просмотра.
(текс, и может минимум графики)
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки35 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужны приятные мелкие логотипы для сайтов, которые будут находиться по центру в шапке. просьба сразу писать сроки и цену. концепция логотипа - красивое написание названия сайта.Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
нужно перерисовать логотип http://forexsystems.ru/images/logo1000.png на новогодний лад, размер логотипа и цвет фона нужно сохранить.Завершен9 лет назад
- $4
Необходимо нарисовать, основываясь на исходнике и соблюдая общую стилистику сайта значок одной из категории товара на сайта. Исходник прикреплен, меняется только внутренний рисунок. Максимальна я цена 300 руб.Логотипы и Знаки15 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Нарисовать лого для сайта ProGo.pro задание смотри в приложенииЛоготипы и Знаки32 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется простой логотип для сайта http://whiskyburo.com/ размеры 268х50 там будет только текст Whisky buro цветовая гамма сайта на http://topman.smolparik.ru логотип вместо того что там есть по Опен карту голубого.... пишите свою цену ...Завершен9 лет назад
- $30
Привет! Нужно нарисовать логотип на тему эзотерики. Текст крупно" Я - центр мира", под ним подпись "клуб Юлиана Привиса". Слева что-то типа эмблемы, может человечек в центре чего-то (мира) или что-то наподобие - символическое. По цвету пожелания ...Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $70
Сделать логотип для сайта http://moyatantra.ru/ Он же будет использоваться в визитках. Направление: самосовершенствование и духовное развитие, йога и её разновидность — тантра. Тантра уделяет внимание мощным силам, существующим в мире — в первую очередь силам притяжения между Мужским и ...Завершен9 лет назад
- $6
логотип компании "ТЛИФТ" (TLIFT LLC) все должно быть осень просто, может это две буквы Т и Л или Т и L или на ваше усмотрение. Шрифт на ваше усмотрение, компания будет заниматься грузоподъемными механизмами. Результат ...Завершен9 лет назад