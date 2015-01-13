Сделать черно-белый логотип для сайта/ТМ

Логотипы и ЗнакиЗавершен39 заявок303 просмотра
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Сделать простой черно-белый логотим для сайта/ТМ.

Нужен только для регистриции торговой марки на название, и особых требований к дизайну нет, главное сделать визуально приятным для просмотра.

(текс, и может минимум графики)

Логотип для сайта
9 лет назад
Jin-Roh
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 минут назад
9 лет назад
$6
1 день
Все сделано бысро, согласно ТЗ и в лучшем виде, рекомендую)
Четкое ТЗ! Ничего лишнего всё по делу. Отличный заказчик. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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