Паблику про отечественный автопром нужен логотип https://vk.com/tazglaz Название паблика "Пацанский таз радует глаз". Из текста логотипа убрать слова "пацанский", "глаз". Можно указать адрес паблика. Два варианта которые хотелось бы видеть в логотипе (но можно и что-то свое): 1. ...
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Разработать дизайн группы в Вконтакте с нуля. Чтобы была возможность потом напечатать, нанести на кружки, брелки и тд, сшить шевроны. разместить как аватарку в ВК. Адрес группы - http://vk.com/ludydela
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