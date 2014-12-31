Разработать дизайн.

Логотипы и ЗнакиЗакрыт22 заявки314 просмотров
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Разработать дизайн группы в Вконтакте с нуля. Чтобы была возможность потом напечатать, нанести на кружки, брелки и тд, сшить шевроны. разместить как аватарку в ВК. Адрес группы - http://vk.com/ludydela

9 лет назад
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Сергей 
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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