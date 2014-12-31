Нужно нарисовать логотип

для нового проекта требуется красивое написание (красивый шрифт) для светящейся вывески

нужно написать:

"Соляная

пещера"

и внизу справа в 2 раза меньшие буквы

Соль ЛяСоль (разных цветов или слоги или буквы или пословно) так как пещера будет детской

За работу

1) 300 рублей на мобильник. если очень все круто будет - то обязательно 500 положу

2) респект и уважуха и хороший отзыв

3) Ваше потрфолио