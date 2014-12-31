Нужно нарисовать логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт16 заявок307 просмотров
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для нового проекта требуется красивое написание (красивый шрифт) для светящейся вывески

нужно написать:

"Соляная

пещера"

и внизу справа в 2 раза меньшие буквы

Соль ЛяСоль (разных цветов или слоги или буквы или пословно) так как пещера будет детской

За работу

1) 300 рублей на мобильник. если очень все круто будет - то обязательно 500 положу

2) респект и уважуха и хороший отзыв

3) Ваше потрфолио

9 лет назад
ekzzo
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
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