Создать логотип компании

Логотип заказываю первый раз, опыта нет, поэтому описание возможно недостаточное, готов ответить на все вопросы.

Мебельная компания занимается продажами мебели для офиса и для дома. Название компании “Мебель для бизнеса и дома”. Продажа на 90 % ведутся через интернет. Необходимо создать оригинальный, простой и запоминающийся логотип.

В ассортименте продукция только зарекомендовавших себя производителей - это гарантия качества. Основная продукция - кресла, офисная мебель, столы, стулья.

Цены на товары поддерживаются на минимальном уровне, который только позволяет сделать сам производитель, соответственно цена - ниже которой на российском рынке нет. Доставка производится практически во все регионы России посредством транспортных компаний. Клиент получает низкую цену на товар(какую только возможно получить на такого уровня продукцию), при очень недорогой доставке.

Идеи логотипа:

Ориентация на интернет аудиторию

Присутствие в логотипе мебельной тематики

Простота и ощущение надежности, долговечности

Что хотел бы сказать покупателю:

Вы получаете качественный товар, хороший сервис, низкую цену

вот и все что мы предлагаем

5. Мы удивляем людей тем, что они ищут какой-то товар, находят его у нас, радуются цене, потом удивляются низкой стоимости доставки(по нашему городу она бесплатная) и простотой системы заказа.

Прошу не предлагать готовые логотипы или вариации из онлайн-сервисов.

Нужно оригинальное и своё.