Нужно лого.

Логотипы и ЗнакиЗавершен45 заявок368 просмотров
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Лого по рис 1 . Только в руках нужна жемчужина с линиями, но не с полумесяцем полутонами, как на рис 2, а как на рис 3, полутона в виде инь, янь, хрень. Руки отредактировать, выровнять.

Лого нужен и для сайта и для фирменного бланка.

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество - нужно сайт оформлять.

9 лет назад
sofiol
Лейла 
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
tudiz
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
168 отзывов(-1)
9 лет назад
$25
1 день
Замечательно и быстро все выполнено, пожелания учтены. Надеемся и далее на хорошее сотрудничество.
Четкие требования, своевременная оплата! Буду рад сотрудничать в дальнейшем.....
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