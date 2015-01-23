Нужно лого.

Учебный центр для женщин. "Оранта" Наш сайт - оранта-уц.рф.

Лого по рис 1 . Только в руках нужна жемчужина с линиями, но не с полумесяцем полутонами, как на рис 2, а как на рис 3, полутона в виде инь, янь, хрень. Руки отредактировать, выровнять.

Лого нужен и для сайта и для фирменного бланка.

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество - нужно сайт оформлять.