Нужно лого.

Требуется логотип для компании, которая занимается изготовлением мебели на заказ. Название: ШиК (шкафы и кухни) Цвета: черный белый золотой шрифт логотипа строгий Надпись "шкафы и кухни на заказ" может быть и прописью Примерно, как это может выглядеть на рисунках во ...
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Учебный центр для женщин. "Оранта" Наш сайт - оранта-уц.рф.
Лого по рис 1 . Только в руках нужна жемчужина с линиями, но не с полумесяцем полутонами, как на рис 2, а как на рис 3, полутона в виде инь, янь, хрень. Руки отредактировать, выровнять.
Лого нужен и для сайта и для фирменного бланка.
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество - нужно сайт оформлять.
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