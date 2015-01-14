Разработка логотипа для фамилии

# 1 — $ 50

Необходимо разработать логотип для фамилии Захаров.

Логотип будет использоваться как на сайте компании и мерче компании (майки кружки), так на украшениях членов семьи (кулоны, печатки).

Логотип должен быть выполнен в виде щита, на аналог древних гербов. Из самых ярких и удачных сегодняшних примеров — логотип банка ТКС.

Поскольку компания предоставляет услуги, то логотип должен внушать доверие и надежность и при этом выглядеть дорого и величественно (так как будет использоваться на украшениях). Чем больше мелких деталей, тем лучше.

На нем должна присутствовать буква «З» и место для надписи (с названием компании, либо имени члена семьи).

Поскольку дизайнер не я, а Вы, то возможны отхождения от ТЗ, при условии что это будет выглядеть круто:).

Можно попробовать попытаться добавить животное, но это на Ваш страх и риск.

Буду рад, если исполнитель предоставит несколько вариантов

Добавляю пару вариантов для примера.