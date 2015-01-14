Delet_ER

Вадим Delet_ER

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Контент менеджер для Развлекательного сайта

    Здравствуйте ,ищу творческого человека для наполнения контентом развлекательный сайт.  Работы не сложная ,всему обучу сам. В целом ,времени на работу уходит не много,но необходима постоянная проверка работы сайта. В обязанности входит  ...

    Наполнение сайтов31 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтер на медицинский портал

    Здравствуйте. Занимаюсь контентными сайтами. Ищу авторов для постоянного сотрудничества.  Тематика - Медицина  Работаем напрямую.  Буду давать пачки сразу по 10-15 статей. Даю "точные" ТЗ, где ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Контент Менеджер

    Здравствуйте. Занимаюсь контентными сайтами. Ищу Контент Менеджера для постоянного сотрудничества.  Описание работы: Необходимо будет размещать статьи на сайтах. Сначала прочитать её на предмет логических и смысловых ...

    Наполнение сайтов53 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтер на портал про медицину

    Здравствуйте. Занимаюсь контентными сайтами. Ищу авторов для постоянного сотрудничества.  Тематика - Медицина  Работаем напрямую.  Буду давать пачки сразу по 10-15 статей. Даю "точные" ТЗ, где ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтер на медициский портал

    Здравствуйте. Занимаюсь контентными сайтами. Ищу авторов для постоянного сотрудничества.  Тематика - Медицина  Работаем напрямую.  Буду давать пачки сразу по 10-15 статей. Даю "точные" ТЗ, где ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтер на медицинский портал

    Здравствуйте. Занимаюсь контентными сайтами. Ищу авторов для постоянного сотрудничества.  Тематика - Медицина  Работаем напрямую.  Буду давать пачки сразу по 10-15 статей. Даю "точные" ТЗ, где ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтер на портал о недвижимости

    Здравствуйте. Занимаюсь контентными сайтами. Ищу авторов для постоянного сотрудничества.  Тематика - недвижимость Работаем напрямую.  Буду давать пачки сразу по 10-15 статей. Работаем через систему   ТЗмонстер. ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтер на портал о недвижимости

    Здравствуйте. Занимаюсь контентными сайтами. Ищу авторов для постоянного сотрудничества.  Тематика - недвижимость Работаем напрямую.  Буду давать пачки сразу по 10-15 статей. Готовы платить 30р за ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтер на мединский проект

    Здравствуйте. Занимаюсь контентными сайтами. Ищу авторов для постоянного сотрудничества.  Тематика - медицина.  Работаем напрямую.  Буду давать пачки сразу по 10-15 статей. Готовы платить 30р за ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Контент менеджер

    Требуется контент менеджер. Описание работы: Необходимо будет размещать статьи на сайтах. Сначала прочитать её на предмет логических и смысловых ошибок,  затем проверить на  уникальность, затем разместить на сайте (подобрать ...

    Наполнение сайтов96 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайтер на мединский проект

    Здравствуйте. Занимаюсь контентными сайтами. Ищу авторов для постоянного сотрудничества.  Тематика - медицина. Готовы платить 30р за 1000 символов. Гарантируем постоянный и большой объем работ. Если сработаемся, ...

    Копирайтинг105 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка логотипа для фамилии

    $50

    Необходимо разработать логотип для фамилии Захаров. Логотип будет использоваться как на сайте компании и мерче компании (майки кружки), так на украшениях членов семьи (кулоны, печатки). Логотип должен быть выполнен ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Разработка логотипа для фамилии
Чёткая постановка задачи, оперативное предоставление необходимых пояснений. Интересный конкурс!
Выиграл мой конкурс. Сразу было видно, что человек сел и хорошенько поработал. Работа сильно выделялась по качеству на фоне остальных. Коммуникации осуществлялись оперативно. Рекомендую.
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