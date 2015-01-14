Здравствуйте ,ищу творческого человека для наполнения контентом развлекательный сайт. Работы не сложная ,всему обучу сам. В целом ,времени на работу уходит не много,но необходима постоянная проверка работы сайта. В обязанности входит ...
- Наполнение сайтов31 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Занимаюсь контентными сайтами. Ищу авторов для постоянного сотрудничества. Тематика - Медицина Работаем напрямую. Буду давать пачки сразу по 10-15 статей. Даю "точные" ТЗ, где ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Занимаюсь контентными сайтами. Ищу Контент Менеджера для постоянного сотрудничества. Описание работы: Необходимо будет размещать статьи на сайтах. Сначала прочитать её на предмет логических и смысловых ...Наполнение сайтов53 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Занимаюсь контентными сайтами. Ищу авторов для постоянного сотрудничества. Тематика - Медицина Работаем напрямую. Буду давать пачки сразу по 10-15 статей. Даю "точные" ТЗ, где ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Занимаюсь контентными сайтами. Ищу авторов для постоянного сотрудничества. Тематика - Медицина Работаем напрямую. Буду давать пачки сразу по 10-15 статей. Даю "точные" ТЗ, где ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Занимаюсь контентными сайтами. Ищу авторов для постоянного сотрудничества. Тематика - Медицина Работаем напрямую. Буду давать пачки сразу по 10-15 статей. Даю "точные" ТЗ, где ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Занимаюсь контентными сайтами. Ищу авторов для постоянного сотрудничества. Тематика - недвижимость Работаем напрямую. Буду давать пачки сразу по 10-15 статей. Работаем через систему ТЗмонстер. ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Занимаюсь контентными сайтами. Ищу авторов для постоянного сотрудничества. Тематика - недвижимость Работаем напрямую. Буду давать пачки сразу по 10-15 статей. Готовы платить 30р за ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Занимаюсь контентными сайтами. Ищу авторов для постоянного сотрудничества. Тематика - медицина. Работаем напрямую. Буду давать пачки сразу по 10-15 статей. Готовы платить 30р за ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется контент менеджер. Описание работы: Необходимо будет размещать статьи на сайтах. Сначала прочитать её на предмет логических и смысловых ошибок, затем проверить на уникальность, затем разместить на сайте (подобрать ...Наполнение сайтов96 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Занимаюсь контентными сайтами. Ищу авторов для постоянного сотрудничества. Тематика - медицина. Готовы платить 30р за 1000 символов. Гарантируем постоянный и большой объем работ. Если сработаемся, ...Копирайтинг105 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо разработать логотип для фамилии Захаров. Логотип будет использоваться как на сайте компании и мерче компании (майки кружки), так на украшениях членов семьи (кулоны, печатки). Логотип должен быть выполнен ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад