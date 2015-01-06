Отрисовать скетчи руками

Привет друзья. Ищу себе человека, который не плохо рисует от руки знаки и иконки.

Нужно будет отрисовать процесс создания уже готовых логотипов - каждый логотип примерно 3-8 скейтчей

Логотипы разного уровня, но доминирует минимализм.

Финальный результат мне нужно будет отсканировать, в крайнем случае сфотографировать (но конечно скан в разы лучше)

Всего порядка 10 проектов.

Покажите как рисуете рукой. Если нет ничего под рукой - предлагаю вам потратить 15 минут времени и на любой логотип сделать подобное.

Желательно, если вы укажите стоимость за 1 проект (один логотип) и цена будет не дорогой