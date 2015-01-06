Отрисовать скетчи руками

Необходимо разработать: - логотип; - шапка для страниц подписки; - шапка для рассылки писем. (в теле письма) - кнопки для кликов. шаблоны имеются, их следует переделать по ТЗ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет друзья. Ищу себе человека, который не плохо рисует от руки знаки и иконки.
Нужно будет отрисовать процесс создания уже готовых логотипов - каждый логотип примерно 3-8 скейтчей
Логотипы разного уровня, но доминирует минимализм.
Финальный результат мне нужно будет отсканировать, в крайнем случае сфотографировать (но конечно скан в разы лучше)
Всего порядка 10 проектов.
Покажите как рисуете рукой. Если нет ничего под рукой - предлагаю вам потратить 15 минут времени и на любой логотип сделать подобное.
Желательно, если вы укажите стоимость за 1 проект (один логотип) и цена будет не дорогой
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