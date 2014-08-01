andreyrusdrive

Приветствую друзья. Мне нужно создать легко обновляемую систему для товаров для нескольких сайтах на Тильде. Товары идут следующим образом: Категория - Модель - Расцветка - Размеры В других сайтах: Модель - Расцветка - Размеры Вторая часть это парсер, который будет ...
Андрей Танков andreyrusdriveandreyrusdrive
Привет друзья-коллеги. Меня зовут Андрей, я с 2003 года арт-директор креативного агентства Viplab которое занимается айдентикой, графическим дизайном и веб-сайтами.
Успел поработать с более чем 700 компаниями и реализовать свыше 4000 задач. Нахожусь всегда в поисках талантов.
- Базы данныхнет заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Нужно найти в интернете, скорей всего в фейсбуке 3-5 лучших фотографий на каждый из 300 товаров. Фотографии нужны не на белом фоне, а в "жизни". Поиск процесс легких. В выдаче будет много фотографии. Пример запросов: DC comics ...Обработка фотографий22 заявкиЗакрыт3 года назад
- $50
Для агентства недвижимости необходимо создать визитку общую и персональную, фирменный бланк, папку для документов, конверт евро и А4, презентацию шаблон (обложка и пару внутряков) + дать визуализацию с сувениркой. Все инструменты необходимо выполнить в едином стиле. ...Фирменный стиль19 заявокЗакрыт7 лет назад
Привет друзья. Ищу себе человека, который не плохо рисует от руки знаки и иконки. Нужно будет отрисовать процесс создания уже готовых логотипов - каждый логотип примерно 3-8 скейтчей Логотипы разного уровня, но доминирует минимализм. Финальный результат мне нужно ...Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Здравствуйте, друзья! Мы ищем себе в дизайн-студию Viplab аккаунт-менеджера. Мы думаем, что женщина (от 20 до 37 лет) на такой должности будет лучше, но против мужчин ничего не имеем против. Требования - рабочий график с 10 до ...Управление проектами4 заявкиЗакрыт9 лет назад