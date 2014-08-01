andreyrusdrive

Андрей Танков andreyrusdrive

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Привет друзья-коллеги. Меня зовут Андрей, я с 2003 года арт-директор креативного агентства Viplab которое занимается айдентикой, графическим дизайном и веб-сайтами.

Успел поработать с более чем 700 компаниями и реализовать свыше 4000 задач. Нахожусь всегда в поисках талантов.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Парсер + скрипт обновления на Тильде

    Приветствую друзья. Мне нужно создать легко обновляемую систему для товаров для нескольких сайтах на Тильде. Товары идут следующим образом: Категория - Модель - Расцветка - Размеры В других сайтах: Модель - Расцветка - Размеры Вторая часть это парсер, который будет ...

    TildaКарточки товаров
    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Собрать в интернете фотографии товаров

    $15

    Нужно найти в интернете, скорей всего в фейсбуке 3-5 лучших фотографий на каждый из 300 товаров. Фотографии нужны не на белом фоне, а в "жизни". Поиск процесс легких. В выдаче будет много фотографии. Пример запросов: DC comics ...

    Обработка фотографий22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка фирменного стиля

    $50

    Для агентства недвижимости необходимо создать визитку общую и персональную, фирменный бланк, папку для документов, конверт евро и А4, презентацию шаблон (обложка и пару внутряков) + дать визуализацию с сувениркой. Все инструменты необходимо выполнить в едином стиле. ...

    Фирменный стиль19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отрисовать скетчи руками

    Привет друзья. Ищу себе человека, который не плохо рисует от руки знаки и иконки. Нужно будет отрисовать процесс создания уже готовых логотипов - каждый логотип примерно 3-8 скейтчей Логотипы разного уровня, но доминирует минимализм. Финальный результат мне нужно ...

    Логотипы и Знаки16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Аккаунт менеджер в студию, удаленка

    $1000

    Здравствуйте, друзья! Мы ищем себе в дизайн-студию Viplab аккаунт-менеджера. Мы думаем, что женщина (от 20 до 37 лет) на такой должности будет лучше, но против мужчин ничего не имеем против. Требования - рабочий график с 10 до ...

    Управление проектами4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад