Собрать в интернете фотографии товаров

Нужно найти в интернете, скорей всего в фейсбуке 3-5 лучших фотографий на каждый из 300 товаров. Фотографии нужны не на белом фоне, а в "жизни".

Поиск процесс легких. В выдаче будет много фотографии.

Пример запросов:

DC comics JOKER MC48

carnage marvel MC1

carbon NAKRI MC1SF

Далее каждую фотографию пропорционально сделать 600 пикселей по высоте. Оптимизировать качество и вес фотографии 50-60 кб примерно (макс 120 кб), но без потери визуально качества.

Если на фотографии товара много фона, то нужно обрезать лишний фон.

Все файлы собрать по структуре в папка: название модели товара/расцветка товара/

Исполнителя выбираю по качеству ответа на мою задачу, опыту и цене.

Те кто не читают и отвечают шаблоном - горите в аду и идите мимо 