Собрать в интернете фотографии товаров

Улучшить фото. Убрать очки на голове. Сделал кожу более матовой, осветлить фон, глаз приоткрыть, губы сделать симметричными, добавить яркость губам, лицо овал поправить, фон поменять на синее небо с облаками.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно найти в интернете, скорей всего в фейсбуке 3-5 лучших фотографий на каждый из 300 товаров. Фотографии нужны не на белом фоне, а в "жизни".
Поиск процесс легких. В выдаче будет много фотографии.
Пример запросов:
DC comics JOKER MC48
carnage marvel MC1
carbon NAKRI MC1SF
Далее каждую фотографию пропорционально сделать 600 пикселей по высоте. Оптимизировать качество и вес фотографии 50-60 кб примерно (макс 120 кб), но без потери визуально качества.
Если на фотографии товара много фона, то нужно обрезать лишний фон.
Все файлы собрать по структуре в папка: название модели товара/расцветка товара/
Исполнителя выбираю по качеству ответа на мою задачу, опыту и цене.
Те кто не читают и отвечают шаблоном - горите в аду и идите мимо
- Похожие заказы
- Обработка фотографий3 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть 9 папок в которых по 5-6 фото. Нужно обработать до красивого вида. Одну из них заглавную обрезать, чтобы была на белом фоне, остальные красиво обработать. Размер конечный должен быть 800x800. Цена за 1 фото и сроки.Завершен3 года назад
- $3
Максимально аккуратно обрезать задний фон и сделать пнг картинку. Убрать снег и дорисовать части лафета, которые скрыты снегом. Пнг фото для примера.Завершен3 года назад
Нужно сделать для сайта натяжных потолков , картинки с акциями 1- скрытый карниз +сам карниз в подарок.2- закажи потолки во всей квартире и получи светильники в подарокEkolaGX533-Вставка для натяжных потолков в подарок. 4-Скидка Новоселов -10%5-Скидка по пенсионному ...Завершен3 года назад
реклама приложения с плеймаркетаОбработка фотографий51 заявкаЗакрыт3 года назад
Добрый день. Интересует цена работ по стилизации фотографий в разных стилях для печати на холсте на постоянной основеОбработка фотографий27 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать 8 фото для одного цвета лампы. Всего цветов - 4, Т.о. необходимо 32 фото Фото ламп в аттаче Образец листинга конкурентов: https://www.amazon.com/dp/B08KSYX8PM/ref=twister_B08KSY4FDSЗавершен3 года назад
Добавить на фото радиаторы отопления. Главная задача что бы выглядело правдоподобно. подробности в лсЗавершен3 года назад
Необходимо удалить объект с фотографии, с дорисовкой фона вместо него.Завершен3 года назад