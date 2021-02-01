Улучшить фотографию

Обработка фотографийЗакрыт3 заявки148 просмотров
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Улучшить фото. Убрать очки на голове. Сделал кожу более матовой, осветлить фон, глаз приоткрыть, губы сделать симметричными, добавить яркость губам, лицо овал поправить, фон поменять на синее небо с облаками.

3 года назад
guest_16122480423617
3 года в сервисе
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3 года назад