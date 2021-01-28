Обработка 25 фотографий товара

Имеется фото девушки с вечеринки в стиле 30х годов США. Требуется подстановка фона. На исходном фото фон однотонный. Идея: Вечер. На заднем плане город, улица, автомобиль, силуэты людей. Девушка приехала на вечеринку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно обработать 25 фотографии продукции.
В основном сделать цветокоррекцию, сделать белый фон, убрать пыть и царапины, отцентровать.
Разрешение ВхШ: 1600 на 1200 px
У нас интернет магазин, будут еще фото.
Пишите стоимость за 1 фото. Очень желательно сделать сегодня.
Пример фото в прикрепленных файлах.
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