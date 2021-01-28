Обработка 25 фотографий товара

Обработка фотографийЗакрыт95 заявок1343 просмотра
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Нужно обработать 25 фотографии продукции.

В основном сделать цветокоррекцию, сделать белый фон, убрать пыть и царапины, отцентровать.

Разрешение ВхШ: 1600 на 1200 px

У нас интернет магазин, будут еще фото.

Пишите стоимость за 1 фото. Очень желательно сделать сегодня.

Пример фото в прикрепленных файлах.

 

3 года назад
UtaShop
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад