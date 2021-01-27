Обтравка фотографий (прозрачный фон), велосипеды.

Здравствуйте!

Требуется обтравка фотографий с велосипедами. Фото разной степени сложности, есть трудоёмкие с обтравкой колёс со спицами и передаточного узла с цепью, есть простые с рулём.

Фото для каталога. Необходимо удаление фона и сохранение в psd и png.

В зависимости от сложности фото цена за обработку от 100 до 200 руб. Постоплата. Можно выполнять частями, оплата по мере выполнения партии.

Количество 200 штук. Срок 10 дней.

Примеры фото прикреплены.