Мы занимаем лидирующие позиции на маркетплейсах Wildberris и Ozon в категории детских товаров. Для расширения нашей команды требуется дизайнер — креативный, быстрый и с позитивным взглядом на мир. Компании более 10 лет и мы активно ...
Нужно вырезать в профиль фотографии людей в слаидер
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Нужно вырезать в профиль фотографии людей в слаидер
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