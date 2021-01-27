Нужно вырезать в профиль фотографии людей в слаидер

Обработка фотографийЗавершен9 заявок374 просмотра
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Нужно вырезать в профиль фотографии людей в слаидер

3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
Выбранный исполнитель
prumituv
Назар 
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
3 года назад
$13
1 день
хороший ответсвенный исполнитель. Работу свою сделал быстро. Коммуникация тоже хорошая. Все мои пожелания учел, все сделал, я очень доволен. Огромное спасибо! Планирую в дальнейшем сотрудничать! Однозначно рекомендую!
Хороший заказчик, всё понятно и доходчиво объяснил. Быстро отвечает на все вопросы, коммуникабелен. Буду с удовольствием сотрудничать в дальнейшем.