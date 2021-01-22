Прифотошопить человека на фото

На фотографию с огнём нужно добавить эффект искр и сделать небольшую цветокоррекцию. Дам примеры того как это должно быть. Ниже я прикрепила ссылки на онлайн-сервис с похожими эффектами. Также из пламени и/или искр нужно ненавязчиво, не ...
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