Сделать дизайн открытки/подарочного сертификата

Обработка фотографийЗавершен37 заявок635 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать открытку/сертификат

Есть понимание что должно быть там, нужно просто красиво все скомпоновать.

Детальное ТЗ, примеры. тексты, фото вышлю исполнителю

3 года назад
vadimsyzov
Вадим 
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
katerinalipka
39 летУкраина
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
$10
1 день
Очень понравилось работать с Катериной. Все сделано согласно ТЗ быстро и качественно. Рекомендую!
Отличный заказчик! Четкое и понятное ТЗ. Все время был на связи для уточнения деталей на протяжении выполнения задания. Спасибо за доверие в выполнении вашего заказа! Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую!