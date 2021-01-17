Перевести из текстового варианта в word

Обработка фотографийЗакрыт10 заявок625 просмотров
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Перевести из текстового варианта в цифровой в word

1 фото пример 

2 фото задание 

3 года назад
Amelyfly
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад