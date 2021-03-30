Редакция фото в фотошоп

Обработка фотографийЗавершен54 заявки1191 просмотр
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требуется сложная редакция фото в проге фотошоп или другом редакторе. ваш выбор, главное качество. указывайте цену. для уточнения пишите в личку.

P.S. исполнителей будет выбрано несколько тк есть несколько однотипных заданий, которые нужно выполнить одновременно.

3 года назад
anna_russo
Екатерина 
43 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Dmitry_sheko
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
16 часов назад
3 года назад
$33
31 день
спасибо все сделано как надо. рекомендую всем
Работой с заказчиком доволен. Четкая постановка задачи, нареканий практически нет.