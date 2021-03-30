Редакция фото в фотошоп

требуется сложная редакция фото в проге фотошоп или другом редакторе. ваш выбор, главное качество. указывайте цену. для уточнения пишите в личку.

P.S. исполнителей будет выбрано несколько тк есть несколько однотипных заданий, которые нужно выполнить одновременно.