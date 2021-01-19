Поправить текст в фотографии

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3 года назад
dry_steamandrey
Ирина 
46 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
ZyZik
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
16 дней назад
3 года назад
$10
1 день
Сделал очень быстро, качественно, за хорошую цену.. Рекомендую.
Хорошая заказчица,приятная в общении, ТЗ предоставила понятное,оплата сразу же по факту выполнения работы. Рекомендую к сотрудничеству!