Удалить белый фон

$6
Обработка фотографийЗавершен36 заявок645 просмотров
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Требуется удалить белый фон с фотографий товара (10шт), для карточек в интернет магазине. Фото отправлю исполнителю.

3 года назад
steef
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Viktoria_web
34 годаБеларусь
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
$4
1 день
Виктория выражаю большую благодарность вам! Качество/коммуникация/сроки — на высшем уровне. Рекомендую Викторию к сотрудничеству!
Рекомендую к сотрудничеству, приятный в общении человек, четко ставит задачи, коммуникация на высшем уровне)
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