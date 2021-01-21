Изменить картинку в фотошоп

Обработка фотографийЗавершен82 заявки1077 просмотров
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Требуется добавить этажей к зданиям.

К маленькому - 3 этажа, к высокому - 1 этаж.

http://prntscr.com/wmjnk4

Чтобы картинка осталась красивой и гармоничной.

Ожидаю оценку и возможное время выполнения.

3 года назад
neuronaut
Дмитрий 
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
dinmar
Марина 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
3 года назад
$3
1 день
Марина хорошо и быстро выполнила задачу. Чувствуется ответственный подход к делу. Могу рекомендовать к сотрудничеству.
Великолепный заказчик, с ним очень легко работать. Всегда на связи.
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