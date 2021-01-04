Простейшая обработка фотографий

Обработка фотографийЗакрыт25 заявок543 просмотра
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Требуется обработка фотографий в Adobe Brige (кадрирование, устранение оптических искажений). Объем работы - 50 фотографий. 

3 года назад
guest_16103578205444
3 года в сервисе
Был
3 года назад