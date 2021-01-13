Необходимо отредактировать несколько фотографий

Обработка фотографийЗакрыт15 заявок314 просмотров
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Поменять цвет текста набранного (отдельный слой в фотошоп), некоторые детали вырезать и переставить.

3 года назад
wedun83
Россия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад