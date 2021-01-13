Отредактировать фотографии в фотошопе или в другом редакторе

Обработка фотографийЗакрыт108 заявок1789 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо отредактировать 2 фотографии в фотошопе. Надо убрать кое-какие детали. Работа небольшая. Подробности при общении.

3 года назад
krozig
Ришат 
36 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Обработка фото для маркет плейса

    Требуется обработка фотографий для Али магазина, чехлы, стекла, различные аксы, фото товара на белом фоне предоставлю, требуется обработка фото по типу макета , требуется небольшая фантазия по обработке, точного проекта нет, работа постоянная. пример фото  тут  https://aliexpress.ru/item/10000372387548.html?spm=a2g0o.detail.0.0.21ad1496vdLYFA&amp;gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&amp;scm=1007.13339.169870.0&amp;scm_id=1007.13339.169870.0&amp;scm-url=1007.13339.169870.0&amp;pvid=d0d8a58a-18d5-4917-bd81-4220a52c6509&amp;_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:d0d8a58a-18d5-4917-bd81-4220a52c6509,tpp_buckets:21387%230%23183380%230

    Обработка фотографий57 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Изменить картинку в фотошоп

    Требуется добавить этажей к зданиям. К маленькому - 3 этажа, к высокому - 1 этаж. http://prntscr.com/wmjnk4 Чтобы картинка осталась красивой и гармоничной. Ожидаю оценку и возможное время выполнения.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Визуал барной стойки по референсу

    Есть торговый павильон с барной стойкой, по фото нужно сделать 3д визуал того, как я вижу это место в финальном его варианте.  фото прикрепил предварительные, при надобности отснимем лучше. Хотелось узнать сроки и стоимость выполнения.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Фото для WB

    Требуется из предоставленных фото (исходников) сделать фото соответствующие требованию вайлберрис. Обрезать или увеличить по размеру, убрать пару деталей (пару грязных точек на товаре). Сделать более красочные фото. На выходе нужно 40-45 фото

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад