Требуется обработка фотографий для Али магазина, чехлы, стекла, различные аксы, фото товара на белом фоне предоставлю, требуется обработка фото по типу макета , требуется небольшая фантазия по обработке, точного проекта нет, работа постоянная. пример фото тут https://aliexpress.ru/item/10000372387548.html?spm=a2g0o.detail.0.0.21ad1496vdLYFA&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=d0d8a58a-18d5-4917-bd81-4220a52c6509&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:d0d8a58a-18d5-4917-bd81-4220a52c6509,tpp_buckets:21387%230%23183380%230
Отредактировать фотографии в фотошопе или в другом редакторе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отредактировать 2 фотографии в фотошопе. Надо убрать кое-какие детали. Работа небольшая. Подробности при общении.
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