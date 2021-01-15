Вырезать человека на фото и на место вставить картинку.

Качественно вырезать человека на фото и на место вырезанного фрагмента вставить картинку. Также хочу что бы скинули вариант без вставленной картинки.

Снизу прикреплю оригинала фото, фото с отмеченным человеком, которого нужно вырезать и картинку, которую нужно вставить.