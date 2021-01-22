Создать компонент с нормальным слайдером для фотографий с меню изображений снизу (тоже типа мини-слайдера)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо найти фото товара - часы.
Часов всего - 10 шт. На 1 товар - 10 фото как минимум .т.е получается 100 фото всего
.
Требование к фотографиям: отсутствие водяных знаков, логотипов, формат - png, качество - от 10 мегапикселей.
1.Объектное фото. крупном планом. Сам товар с разных ракурсов, товар в коробке с разных ракурсов.
2.Пространственное (Продукт во время использования) . Качественное фото, в какой - то локации при использовании. В фотографии должны быть люди, руки
3.Инфографика товара. Схемы
.
Где ищем фотографии
из соц. сетей в соответствии с названием (английское, русское) и фото товара указанными в таблице (лучше ориентироваться по фото, ибо название не точное) . Инстаграм , Одноклассники, Фейсбук, Вконтакте .Можно взять любую из перечисленных.
.
Куда девать все эти фото?
Данные о фото необходимо поместить в отдельную папку на каждый товар в определенный столбец таблички. Чтобы не было разнобоя.
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При отклике дам дополнительную информацию , что , где и как
P/S Если сработаемся дам еще задание
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