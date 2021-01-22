Vue.js (nuxt.js) прикрутить нормальный слайдер для фото

Обработка фотографийЗакрытнет заявок173 просмотра
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Создать компонент с нормальным слайдером для фотографий с меню изображений снизу (тоже типа мини-слайдера)

3 года назад
ccharmai
Сергей 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад