ccharmai

Сергей ccharmai

 
23 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создание веб сайтов под ключ

Сделаю адаптивный сайт под управлением Django. Размещу сайт на сервере

Django
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
sedenkova
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
$35
10 баллов
3 года назад
Подобрать шрифт, цветовое решение и по мелочи для сайта
Отличный заказчик. Всегда на связи, приятный в общении, четкое ТЗ и быстрая оплата. Спасибо!
Очень рекомендую данного исполнителя! Работа выполнена в срок, исполнитель постоянно на связи, правки и изменения вносятся очень оперативно. Спасибо за работу!
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alexandromiller
Александра 
28 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
месяц назад
$30
10 баллов
3 года назад
Сделать дизайн стартовой страницы
Задача была поставлена четко, был всегда на связи. От совместной работы только очень хорошие впечатления. Оплата в срок. Советую как заказчика и для работы в команде!
Дизайнер понял меня с полуслова, провёл опрос, составил ТЗ. Проект требовалось выполнить в очень сжатые сроки, Александра с этим справилась. Качественно выполнена работа, результатом доволен. Советую!
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