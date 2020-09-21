Создать компонент с нормальным слайдером для фотографий с меню изображений снизу (тоже типа мини-слайдера)
Сделаю адаптивный сайт под управлением Django. Размещу сайт на сервере
- Обработка фотографийнет заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Нужны две анимированные svg иконки. Лайк (сердечко), при нажатии заполняется определенным цветом. Точно так же дизлайкИконки и Пиксель-арт11 заявокЗакрыт3 года назад
ТЗ во вложении. Предлагайте сроки и стоимость. Если есть работы, которые похожи на тз, то и их тоже + иконки человека, которые нравятсяИконки и Пиксель-арт15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется подобрать шрифт, цветовое решение к сайту. Так же нужно выбрать фон и стилизовать зону контента. К примеру, на веблансере фон серый, услуги и фильтры белые. С определенной тенью. Условия следующие: сайт должен быть современным, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно создать дизайн одной странички. Верстка не требуется. Есть сайт пример. Возможно потребуется создать картинки На страничке будут блоки: о нас, о компании, тарифы, faq, контакты, блок видеоДизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад