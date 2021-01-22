Graphic Designer

Обработка фотографийЗакрыт14 заявок569 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, уважаемые Вэблансеры. В нашу команду требуется сильный креативный дизайнер с опытом работы не меньше 2 лет. 

Что мы ожидаем:

  • Опыт работы от двух лет в веб-дизайне и в графическом дизайне;
  • Профессиональное владение Photoshop и Illustrator;
  • Понимание принципов композиции, умение работать со шрифтами, цветом и формой;
  • Самоорганизация, пунктуальность  и умение работать в команде;
  • Портфолио.
Задачи:

  • Визуализировать идеи рекламных кампаний;
  • Создавать вижуалы для наших соцсетей;
  • Улучшать визуальные концепции наших брендов;
  • Разрабатывать вижуалы для рекламных кампаний новых проектов.
Подробное ТЗ выбранному исполнителю. Если сработаемся, сможем предложить сотрудничество на постоянной и взаимовыгодной основе. Ждем заявок от талантливых дизайнеров!
3 года назад
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
месяц назад