Graphic Designer

Всем привет. Нам для сайта нужно обработать несколько фотографий продукций. Подробности напишу личном сообщением.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые Вэблансеры. В нашу команду требуется сильный креативный дизайнер с опытом работы не меньше 2 лет.
Что мы ожидаем:
- Опыт работы от двух лет в веб-дизайне и в графическом дизайне;
- Профессиональное владение Photoshop и Illustrator;
- Понимание принципов композиции, умение работать со шрифтами, цветом и формой;
- Самоорганизация, пунктуальность и умение работать в команде;
- Портфолио.
- Визуализировать идеи рекламных кампаний;
- Создавать вижуалы для наших соцсетей;
- Улучшать визуальные концепции наших брендов;
- Разрабатывать вижуалы для рекламных кампаний новых проектов.
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