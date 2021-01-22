Graphic Designer

Добрый день, уважаемые Вэблансеры. В нашу команду требуется сильный креативный дизайнер с опытом работы не меньше 2 лет.

Что мы ожидаем:

Опыт работы от двух лет в веб-дизайне и в графическом дизайне;

Профессиональное владение Photoshop и Illustrator;

Понимание принципов композиции, умение работать со шрифтами, цветом и формой;

Самоорганизация, пунктуальность и умение работать в команде;

Портфолио.

Визуализировать идеи рекламных кампаний;

Создавать вижуалы для наших соцсетей;

Улучшать визуальные концепции наших брендов;

Разрабатывать вижуалы для рекламных кампаний новых проектов.

Подробное ТЗ выбранному исполнителю. Если сработаемся, сможем предложить сотрудничество на постоянной и взаимовыгодной основе. Ждем заявок от талантливых дизайнеров!