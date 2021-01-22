Обработка фотографий для сайта.

Обработка фотографийЗавершен21 заявка367 просмотров
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Всем привет. Нам для сайта нужно обработать несколько фотографий продукций.

Подробности напишу личном сообщением.

3 года назад
fudeglan
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
kuraj
Илья 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
20 дней назад
3 года назад
$5
1 день
Спасибо за проделанную работу. Нужно было качественно обработать фотографии продуктов, для интернет магазина, Илья все сделал согласно нашему ТЗ. Оперативно и в срок. Как исполнителя рекомендую. Будем и дальше работать.
Работаем не в первый раз. Всегда четкое ТЗ и оплата по факту выполненных работ. Рекомендую к сотрудничеству.