Обработка фотографий для сайта.

Перевести из текстового варианта в цифровой в word 1 фото пример 2 фото задание
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Всем привет. Нам для сайта нужно обработать несколько фотографий продукций.
Подробности напишу личном сообщением.
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