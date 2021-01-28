Добавить эффекты на фото

На фотографию с огнём нужно добавить эффект искр и сделать небольшую цветокоррекцию. Дам примеры того как это должно быть. Ниже я прикрепила ссылки на онлайн-сервис с похожими эффектами.

Также из пламени и/или искр нужно ненавязчиво, не броско выложить 4 буквы. Это не должно выглядеть искусственно. 1 буква там даже уже есть, а примерную концепцию остальных я вам скину, дав все нужные ориентиры и оставив пространство для творчества с личным художественным видением того как лучше сделать.

Вот ссылки на примеры эффекта, который нам нужен на фото:

https://avatanplus.com/detail/effect-518

https://avatanplus.com/detail/effect-3764909