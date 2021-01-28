Добавить эффекты на фото

Обработка фотографийЗавершен34 заявки864 просмотра
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На фотографию с огнём нужно добавить эффект искр и сделать небольшую цветокоррекцию. Дам примеры того как это должно быть. Ниже я прикрепила ссылки на онлайн-сервис с похожими эффектами.

Также из пламени и/или искр нужно ненавязчиво, не броско выложить 4 буквы. Это не должно выглядеть искусственно. 1 буква там даже уже есть, а примерную концепцию остальных я вам скину, дав все нужные ориентиры и оставив пространство для творчества с личным художественным видением того как лучше сделать.

Вот ссылки на примеры эффекта, который нам нужен на фото:

https://avatanplus.com/detail/effect-518

https://avatanplus.com/detail/effect-3764909

3 года назад
uliana_ast
Ульяна 
36 летРоссия
4 года в сервисе
Была
20 часов назад
Выбранные исполнители
Leber
Елена 
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$13
1 день
Елена выполнила работу идеально. На протяжении всего времени сотрудничества была на связи и своевременно вносила нужные корректировки. Полученное изображение получилось эффектным, ярким и при этом не вычурным на фоне того, что исходный файл был невзрачен. Преображение и все нужные эффекты на фото удались на славу! Спасибо за шикарную работу.
Просто идеальный заказчик!))) Была очень рада сотрудничать! ТЗ было изложено максимально подробно и четко. Очень уважительное отношение, всегда на связи, быстрая оплата. Благодарю!
NMarky
27 летУкраина
3 года в сервисе
Был
12 часов назад
3 года назад
$2
1 день
Данный исполнитель - профессионал своего дела. В работе со сложным заказом проявил творческий подход, терпеливость и тонкие знания в редактировании фото несмотря на изначально непростые условия. Всегда был на связи и уточнял все детали по ходу работы. Сроки соблюдены, коммуникация на уровне. Рекомендую к сотрудничеству.
Прекрасный заказчик! Суть работы была иложена очень детально, хоть это было не простое задание. Очень понравилось сотрудничать. Рекомендую!
s7st
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
3 года назад
$20
3 дня
Ответственный исполнитель и профессионал своего дела.
Отличный заказчик. Четкая, развернутая постановка задачи. Моментальная оплата.