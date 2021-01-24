Вклейка фото объекта на видо

Обработка фотографийЗакрыт14 заявок376 просмотров
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Нужно на 0:37 секунде на экран вывести фотографию, сначала увеличить, потом чтобы картина немного двигалась до 0:43 будто объект в фильме это летающий человек (из фото).

https://www.youtube.com/watch?v=O5N-rSOMRWg

3 года назад
Nevercoloroff
36 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
год назад