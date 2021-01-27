Обработка фото

Нужно обработать фото в RAW формате. Сделать максимально ровно по свету, откорректировать цвет, немного отретушировать кожу. Короче говоря, надо сделать красиво)
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