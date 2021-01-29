Обработать фотографию

$2
Обработка фотографийЗавершен8 заявок266 просмотров
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Нужно обработать фото в RAW формате.

Сделать максимально ровно по свету, откорректировать цвет,  немного отретушировать кожу.

Короче говоря, надо сделать красиво)

3 года назад
fnatalia
Наталия 
25 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
NMarky
27 летУкраина
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
3 года назад
$2
1 день
Советую! Мне надо было обработать довольно сложное фото. Исполнитель сделал быстро и качественно, результатом очень довольна!
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