Обработка, обтравка, цветокоррекция фотографий

Обработка фотографийЗакрыт48 заявок749 просмотров
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Нужно обработать 50-100 фотографий.

как правило для каждой фотографии надо

- удалить фон

- цветокоррекция

- прочее шаманство, типа контраст и тд

на некоторых фото надо убирать логотип.

примеры прикреплю

дайте среднюю цену за штуку.

3 года назад
Hypyke
Филипп 
51 годКанада
3 года в сервисе
Был
день назад