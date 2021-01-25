Обработка, обтравка, цветокоррекция фотографий

Нужно сделать фото товаров уникальным
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно обработать 50-100 фотографий.
как правило для каждой фотографии надо
- удалить фон
- цветокоррекция
- прочее шаманство, типа контраст и тд
на некоторых фото надо убирать логотип.
примеры прикреплю
дайте среднюю цену за штуку.
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