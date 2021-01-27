Нужно создать слайдеры из фотографий оформить красиво фон и надписи

Обработка фотографийЗакрыт21 заявка776 просмотров
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Нужно создать слайдеры из фотографий оформить красиво фон и надписи в приложение задание

1440 ширина x 860 высота, вот такой например Это фоновое изображение если понадобится везде устанавливать такие

3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад