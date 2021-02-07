Сделать фото для листингов на Амазон

Обработка фотографийЗавершен24 заявки520 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать 8 фото для одного цвета лампы. 

Всего цветов - 4,

Т.о. необходимо 32 фото

Фото ламп в аттаче

Образец листинга конкурентов: https://www.amazon.com/dp/B08KSYX8PM/ref=twister_B08KSY4FDS

3 года назад
cityinfo
Роман 
38 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
stepan_bn
Степан 
26 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
4 дня назад
3 года назад
$50
2 дня
Качественно и в срок. Рекомендую!
Рекомендую! Мгновенная оплата, всегда на связи. Понятное ТЗ