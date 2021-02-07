Сделать фото для листингов на Амазон

Добавить на фото радиаторы отопления. Главная задача что бы выглядело правдоподобно. подробности в лс
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Необходимо сделать 8 фото для одного цвета лампы.
Всего цветов - 4,
Т.о. необходимо 32 фото
Фото ламп в аттаче
Образец листинга конкурентов: https://www.amazon.com/dp/B08KSYX8PM/ref=twister_B08KSY4FDS
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