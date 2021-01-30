Создвть и обработать картинку с текстом для стороис инстаграма.

Нужно обработать 25 фотографии продукции. В основном сделать цветокоррекцию, сделать белый фон, убрать пыть и царапины, отцентровать. Разрешение ВхШ: 1600 на 1200 px У нас интернет магазин, будут еще фото. Пишите стоимость за 1 фото. Очень желательно сделать сегодня. Пример ...