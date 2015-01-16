Разработать герб на конную тематику

Разрабатывали герб в векторе для дальнейшей вышивки. Милене удалось воплотить в жизнь все наши пожелания, понимала что мы хотим увидеть с полу-слова, очень легко и приятно работать. Все пожелания "а вот тут еще дорисовать", "а здесь хотим другую завитушку" и т.д. тут же воплощала в эскизах. Спасибо ей за терпение и отлично выполненную работу!