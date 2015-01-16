Разработать герб на конную тематику

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен36 заявок302 просмотра
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Необходимо разработать герб на конную тематику для вышивки в дальнейшем (в векторе). Исходные данные и предпочтения предоставим.

9 лет назад
ambria80
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Milena-Designer
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
12 часов назад
9 лет назад
$50
5 дней
Разрабатывали герб в векторе для дальнейшей вышивки. Милене удалось воплотить в жизнь все наши пожелания, понимала что мы хотим увидеть с полу-слова, очень легко и приятно работать. Все пожелания "а вот тут еще дорисовать", "а здесь хотим другую завитушку" и т.д. тут же воплощала в эскизах. Спасибо ей за терпение и отлично выполненную работу!
Выполнен интересный проект. С заказчиком приятно сотрудничать. Рекомендую!
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