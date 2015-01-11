Отредактировать логотип. Исходник в PSD

1. Отредактировать логотип 250x100. Логотип - название сайта крупно и внизу пару слов, их нужно просто поменять на мои. PSD, шрифты в комплекте.

2. Отредактировать фавикон. PSD также в комплекте.

3. Отредактировать watermark. Т.е. просто поменять название и все.

Более подробно выбранному исполнителю.

Дел минут на 10, сделал бы все сам, но нет Photoshop'а.

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