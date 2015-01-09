Логотип для сети салонов красоты

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт69 заявок4212 просмотров
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#1$50

Добрый день. Необходим логотип для сети салонов красоты. Название сети - YOKA. Бизнес будет ориентирован на качественно новые уникальные подходы в обслуживании клиентов. Соответственно, логотип должен отражать эту тенденцию, быть оригинальным, модерновым, "прикольным".

Должен хорошо смотреться в ч/б и цветном варианте. Цвета сайта (который еще в разработке) - черный, белый, серый, красный (#ff6e6e). Мы думали в таких направлениях: просто название, написанное каким-то оригинальным образом или название в комбинации с силуэтом девушки (полностью или только голова).

Картинки 1 и 2 - это примерные силуэты, которые пока что нам представляются. Картинка 3 - это комбинация надписи и силуэта. Просто, кажется, хорошая композиция: надпись вертикально + голова девушки (хотя голову, конечно, хотелось бы видеть другую). Картинка 4 - это просто мысли на тему в каком стиле прорисовать саму надпись.

Мы очень рассчитываем, что ваши идеи будут гораздо более свежими и увлекательными, "цепляющими". Спасибо.

9 лет назад
petrivka
Надежда 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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