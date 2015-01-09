Добрый день. Необходим логотип для сети салонов красоты. Название сети - YOKA. Бизнес будет ориентирован на качественно новые уникальные подходы в обслуживании клиентов. Соответственно, логотип должен отражать эту тенденцию, быть оригинальным, модерновым, "прикольным". Должен хорошо смотреться ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
в центре выпуклый земной шар
по окружности каемка и надпись Новиков Константин Викторович
снизу адрем сайта www.7inars.ru
земной шар типа такой как в прищепке.
но нужно сделать по окружности надпись. В общем в принципе как значок, объемный. Должен смотреться и в маленьком формате. лого будет использоваться для вставки на презентации
- Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки69 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен классный логотип для сайта http://kajftur.ru/ который в будущем задаст уровень всему дизайну. вид: фирменный блок — комбинация названия «Кайфтур», слогана «все для путешествий» и солнца. примерно как щас есть, точно в тех же цветах, только слоган ...Завершен9 лет назад
- $50
Добрый день. Есть задача – разработать логотип для отеля. Логотип состоит из изображения (в приложении) и названия. Изображение нужно также доработать, в приложенном файле только общий контур. Название – «Акварель». Изображение как-то гармонично сплести с ...Завершен9 лет назад
Требуется нарисовать логотип для сайта женской тематики (название и соответствующая картинка). Высота не более 100px. Результат в psd + шрифты и jpg. Указывайте срок выполнения работы и цену в рублях.Завершен9 лет назад
1. Отредактировать логотип 250x100. Логотип - название сайта крупно и внизу пару слов, их нужно просто поменять на мои. PSD, шрифты в комплекте. 2. Отредактировать фавикон. PSD также в комплекте. 3. Отредактировать watermark. Т.е. просто поменять название ...Завершен9 лет назад
- $10
В логотипе должно быть использовано название "Первая Автошкола Онлайн". По цветовой гамме - что-то яркое и красочное. Возможно,вставить какой-то слоган небольшой.Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Название: RUцена (гипермаркет скидок) Шрифт: в зависимости от оформления (должно быть похоже на ценник), RU и цена должны быть разные Надпись гипермаркет скидок должна быть ненавязчивой (возможно не будет использоваться) Логотип должен ассоциироваться с ценником, наброски в приложении ...Логотипы и Знаки4 заявкиЗакрыт9 лет назад