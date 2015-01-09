в центре выпуклый земной шар

по окружности каемка и надпись Новиков Константин Викторович

снизу адрем сайта www.7inars.ru

земной шар типа такой как в прищепке.

но нужно сделать по окружности надпись. В общем в принципе как значок, объемный. Должен смотреться и в маленьком формате. лого будет использоваться для вставки на презентации