Логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт30 заявок241 просмотр
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в центре выпуклый земной шар

по окружности каемка и надпись Новиков Константин Викторович

снизу адрем сайта www.7inars.ru

земной шар типа такой как в прищепке.

но нужно сделать по окружности надпись. В общем в принципе как значок, объемный. Должен смотреться и в маленьком формате. лого будет использоваться для вставки на презентации

9 лет назад
nkvclub
59 летСША
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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