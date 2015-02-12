Логотип для производителя посуды

# 1 — $ 130 # 2 — $ 15 # 3 — $ 10

Добрый день.

Нужен новый логотип для компании.

ООО "БИОЛ" http://biol.com.ua/ Производитель литой посуды.

Логотип должен состоять из надписи BIOL (латиницей) и фирменного знака.

Что можно обыграть:

- компания на рынке с 1999 года

- БИОЛ - высокотехнологичное предприятие

- кампания постоянно растет

- качество - превыше всего

- ну и посуда, конечно же

Цвета - на ваш выбор. На существующий лого не смотрим - нужно что то кардинально новое.

В приложении презентация компании - рекомендую ознакомиться всем желающим победить.

С уважением, ООО "БИОЛ".