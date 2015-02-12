Графический дизайнер
Занимаюсь дизайном около двух лет. Имею опыт работы с различными видами графического дизайна( Логотипы, Визитки, Инфографика, Веб-дизайн, Эмблемы, Баннеры, Флаеры и Постеры). В основном беру заказы на иностранных биржах или напрямую. Но иногда и участвую в конкурсах, если тема меня заинтересует :)
Портфолио
- Флаер для строительной компании The Decksperts1290 просмотров
- Визитка для fashion фотографа383 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
Молодец! Очень довольны результатом Рекомендую
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик!Приятно сотрудничать. Спасибо :)
$10
10 баллов
10 лет назад
Отравила все во время, замечаний нет
Ответный отзыв
Четкая постановка задач, своевременная оплата , исключительное вежливое общение. Довольна сотрудничеством.