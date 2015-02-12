anaden

Анастасия anaden

 
28 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Графический дизайнер

Занимаюсь дизайном около двух лет. Имею опыт работы с различными видами графического дизайна( Логотипы, Визитки, Инфографика, Веб-дизайн, Эмблемы, Баннеры, Флаеры и Постеры). В основном беру заказы на иностранных биржах или напрямую. Но иногда и участвую в конкурсах, если тема меня заинтересует :)

Портфолио

Отзывы заказчиков

seriys
Сергей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Придумать логотип
Молодец! Очень довольны результатом Рекомендую
Прекрасный заказчик!Приятно сотрудничать. Спасибо :)
Ответный отзыв
zlodey_
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Логотип для производителя посуды
Отравила все во время, замечаний нет
Четкая постановка задач, своевременная оплата , исключительное вежливое общение. Довольна сотрудничеством.
Ответный отзыв