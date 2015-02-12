Графический дизайнер

Занимаюсь дизайном около двух лет. Имею опыт работы с различными видами графического дизайна( Логотипы, Визитки, Инфографика, Веб-дизайн, Эмблемы, Баннеры, Флаеры и Постеры). В основном беру заказы на иностранных биржах или напрямую. Но иногда и участвую в конкурсах, если тема меня заинтересует :)