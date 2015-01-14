Отрисовать логотип в векторе + пару правок

$12
Логотипы и ЗнакиЗавершен7 заявок155 просмотров
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Здравствуйте,в приложении лого.

1.Необходимо убрать Пачку денег зеленых

2.Слоган внизу написать под стиль более красиво

3.Поменять название логотипа (скажу какое),шрифт оставить тот же

4.в одном варианте поменять цвета букв

5.В одном варианте поменять цвета полосок

Предоставить все это в векторе для печати.

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9 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
alex-blek
48 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад
9 лет назад
$12
1 день
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